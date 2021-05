Unachtsamkeit beim Abbiegen : Auto stößt in Bonn mit Straßenbahn zusammen

Auto stößt in Bonn mit Straßenbahn zusammen

Die Unfallverursacherin musste per Krankenwagen abtransportiert werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Bonn Am Montagmittag ist im Bereich der Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Autofahrerin hatte die anfahrende Bahn beim Abbiegen wohl übersehen.

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist am Montagmittag eine 47-jährige Autofahrerin in Bonn-Kessenich verletzt worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr auf der Hausdorffstraße in Richtung Norden unterwegs. Als sie nach links auf den Parkplatz eines Supermarkts abbiegen wollte, missachtete sie nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt der entgegenkommenden Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen.