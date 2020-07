Unfall in Bonn-Poppelsdorf : Auto stürzt an steiler Böschung in die Tiefe

Auto stürzt an steiler Böschung in die Tiefe

Bonn Polizei, Rettungsdienst und Abschlepper sind am Donnerstagabend nach Bonn-Poppelsdorf ausgerückt. Ein Auto mit zwei Männern an Bord war mehrere Meter eine Böschung hinuntergestürzt.

Zwei Männer sind am Donnerstagabend mit ihrem Wagen an einer Böschung an der Straße Im Wingert in Bonn-Poppelsdorf mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Autofahrer war gegen 22.20 Uhr nach Angaben der Polizei vor Ort aus Richtung des Marienhospitals auf der Straße unterwegs, als er mit seinem Wagen nach rechts über den Bordstein sowie durch eine Hecke fuhr und dann die steile Böschung hinunterstürzte.