Aktion auf dem Marktplatz : Bonner Initiativen protestieren gegen Autobahnbau

Bonn Die Autobahn GmbH hat am Dienstag auf dem Bonner Markt über ihre anstehenden Bauprojekte informiert. Begleitet war das Gesprächsangebot von einer Protestaktion verschiedener Initiativen, die sich unter anderem gegen die Rheinspange aussprechen.

Ein großer Plan auf dem Pflaster des Marktplatzes verdeutlichte, wo überall in den kommenden Jahren an den Autobahnen rund um Bonn gebaut wird. An ihrem Infostand beantworteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstelle Euskirchen der Autobahn GmbH am Dienstag viele Fragen. Am Nachmittag protestierten mehrere links- und rechtsrheinische Initiativen gegen den Neu- und Ausbau von Autobahnen.