Bilanz des ADAC : Hier gab es 2022 am meisten Stau rund um Bonn

Bonn NRW bleibt Stauland Nummer eins. Der ADAC hat ausgewertet, wo es sich in 2022 auf den Autobahnen rund um Bonn am häufigsten gestaut hat.

Etliche Stunden mussten Autofahrer im vergangenen Jahr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen – vor allem auch im Raum Köln/Bonn warten . Das geht aus der Staubilanz des ADAC in NRW hervor. 2022 seien ein Drittel aller bundesweiten Staus (33,72 Prozent) auf Autobahnen auf NRW entfallen. Auch bei den Staukilometern und den Staustunden hatte NRW den größten Anteil vor Bayern und Baden-Württemberg. Auf den NRW-Autobahnen wurden 2022 fast 160.000 Staus gezählt. Insgesamt war die Dauer der Staus laut ADAC auf dem Niveau von 2021.

Laut des Automobilclubs betrug die Dauer aller Verkehrsstörungen auf den rund 2200 Autobahnkilometern in NRW zusammengerechnet mehr als 104.000 Stunden. „Damit steckten Autofahrer 4341 Tage in Stau und stockendem Verkehr fest.“ Absolute Stau-Magnete seien Baustellen und marode Brücken. Die Gesamtlänge aller gemeldeten Verkehrsstörungen betrug rund 213.000 Kilometer.

Besonders belastet waren in NRW laut ADAC die A1, A3, A40, A42, A43, A45 und A46. Die in Summe längsten Staus gab es mit 14.499 Kilometern auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen. Den mit 34 Kilometern längsten Stau in NRW gab es am 15. Juni auf der A1 (Köln - Dortmund) zwischen der Anschlussstelle Remscheid-Lennep und dem Kreuz Dortmund/Unna.