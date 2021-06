Drei Autobrände : Polizei ermittelt nach Brandserie in Bonn-Holzlar

Spuren des Feuers: So sah es am Montag am Brandort aus. Foto: Benjamin Westhoff

Nach dem Brand dreier Autos am Wochenende in Holzlar ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Das teilte am Montag auf Anfrage ein Polizeisprecher mit. Brandstiftung könne derzeit ebenso wenig ausgeschlossen werden wie ein technischer Defekt, hieß es.

Wie berichtet, waren in der Nacht zu Samstag an der Straße An der Vogelweide mehrere Autos in Brand geraten. Die Polizei geht derzeit von einem Schade in Höhe von rund 50.000 Euro aus. In Mitleidenschaft geraten waren ein Mercedes B-Klasse, ein Dacia und ein 2er BMW mit Elektromotor.