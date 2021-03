Bis zu 50 Fahrzeuge erwartet : Autokorso gegen Corona-Politik in Bonn geplant

Ein Autokorso, wie hier Anfang März in Dresden, ist für diesen Mittwoch auch in Bonn geplant. Foto: dpa/Jan Woitas

Bonn Sogenannte Freiheitsfahrer wollen am Mittwochabend, 17. März, mit bis zu 100 Autos durch Bonn fahren, um gegen die Corona-Politik der Bundesregierung zu demonstrieren.

Am Mittwoch, 17. März, ist ab 19 Uhr ein Autokorso durch Bonn angemeldet. Die Demo steht unter dem Motto „#IchLasseMichNichtImpfen – Aufklärung zu Merkels Grundgesetz“. Am Dienstagnachmittag gab die Bonner Polizei die Anzahl der Fahrzeuge, die an der Demo teilnehmen sollen, noch mit 100 an. Diese wurde seitens des Veranstalters nun nach unten korrigiert. 30 bis 50 Fahrzeuge sollen an dem Autokorso teilnehmen, sagt Polizeisprecher Michael Beyer.