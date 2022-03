Autokorso zum Ukraine-Krieg : Hunderte Fahrzeuge fahren am Mittag von Köln nach Bonn

Bonn Ein Autokorso mit mehreren hundert Fahrzeugen ist an diesem Sonntag auf dem Weg von Köln nach Bonn-Lessenich. Die Bonner Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Stadt.

Ein Autokorso fährt an diesem Sonntagmittag von Köln nach Bonn. Die Polizei geht von mehreren Hundert Fahrzeugen aus. Die Teilnehmenden wollen über die B56 durch die Innenstadt bis nach Bonn-Duisdorf fahren, teilt die Polizei mit. Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine .

Ziel des Korsos ist der neue Friedhof in Bonn-Lessenich. Dort wollen die Teilnehmenden Kränze an einem sowjetischen Ehrenmal ablegen. Die Polizei, die den Koros begleitet, rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Bonner Innenstadt sowie in Duisdorf und Lessenich