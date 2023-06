Notizen aus B. Autos dürfen parken, Fahrräder müssen draußen bleiben

Langsam drehen manche Zeitgenossen am Rad. Die Dauerschleife um Radwege und so weiter geht ihnen offensichtlich gehörig auf den Zeiger. Zumal einige in dem Zusammenhang um den gewohnten Parkplatz am Straßenrand bangen müssen. Dass aber ausgerechnet jemand bei der Uni den Spieß umdreht und ein Parkverbot für Räder im Arkadenhof verhängt, das mutet in diesen Zeiten etwas seltsam an. Zumal in dem Hof täglich jede Menge parkende Autos wohl kein Problem darstellen. Sachen gibt’s.