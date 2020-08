Frau wird leicht verletzt : Autos stoßen auf Kölnstraße in Bonn zusammen

Bonn Auf der Kölnstraße sind am Mittwochmorgen zwei Autos kollidiert, wobei mindestens eine Frau leicht verletzt wurde. Der Unfall sorgte für Verkehrsbehinderungen in Bonn.

Auf der Kölnstraße in Bonn in Höhe der Esso-Tankstelle sind am Mittwochmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 10 Uhr wurde der Polizei der Unfall gemeldet, wie Sprecher Frank Piontek auf Anfrage des GA bestätigte. Ursache sei vermutlich ein Fehler beim Linksabbiegen gewesen. Es wurden zwei Abschleppwagen bestellt. Eine Frau werde mit leichten Verletzungen in einem Rettungswagen behandelt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, kurzzeitig musste ein Bus der Linie 601 umgeleitet werden.