Nach Klebeaktion auf der B9 Aktivisten der Letzten Generation kommen vor Gericht

Die Männer im Alter zwischen 28 und 73 Jahren wollten laut Anklage gegen die Untätigkeit der politisch Verantwortlichen hinsichtlich der Klimakatastrophe protestieren. Der 15. Juni war der letzte Tag der sogenannten „Kleinen Klimakonferenz“, mit der in Bonn die aktuell noch bis zum 12. Dezember laufende Weltklimakonferenz in Dubai vorbereitet wurde. Durch die Protestaktion bildete sich ein langer Rückstau, in dem sich auch ein Taxi mit einem krebskranken Fahrgast befand. Die Frau sah sich laut Anklage gezwungen, sich um ein Ersatz-Taxi zu bemühen, damit sie einen Termin zur Chemotherapie rechtzeitig wahrnehmen konnte.