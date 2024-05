Straße gesperrt Frau auf der B9 in Bonn von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag ist in Bonn eine Frau von einem Auto erfasst worden. Auf Höhe der Haltestelle Ollenhauerstraße wollte die 20-Jährige zu Fuß die mehrspurige Bundesstraße 9 überqueren. Dazu lief sie an einem Überweg über die Straße, an dem es eine Fußgängerampel gibt.