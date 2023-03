Aktion der Letzten Generation : Personen kleben sich auf B9 fest und blockieren Verkehr

Liveblog : Warnstreik hat auch in Bonn und der Region begonnen Seit der Nacht zum Freitag stehen auch in Bonn und der Region wieder Busse und Bahnen still. Die Gewerkschaft Verdi hat alle Tarifbeschäftigten im ÖPNV zum Warnstreik aufgerufen. Wir berichten für Sie im Liveblog.