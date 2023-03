Polizeieinsatz in Bonn : Mitglieder der Letzten Generation blockieren B9

Am Freitagnachmittag blockieren Mitglieder der Letzten Generation die B9 in Bonn. Foto: Meike Böschemeyer

Mehrere Mitglieder der „Letzten Generation“ haben am Freitagnachmittag die B9 rund um den Bundeskanzlerplatz blockiert. Zwei Aktivisten sitzen auf der Willy-Brandt-Allee in Fahrtrichtung Reuterstraße, drei weitere Personen blockieren die Adenauerallee in Fahrtrichtung Koblenzer Tor, wie Polizeipressesprecher Robert Scholten mitteilte. Nur eine Fahrspur der B9 in Richtung Reuterbrücke ist aktuell frei.