Unfall auf der B9 in Bonn Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag auf der Adenauerallee

Auf der B9 in Bonn hat sich am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr ein Auto überschlagen und ist im Anschluss gegen einen Betonpfeiler und einen Laternenmast geprallt. Dabei wurden der 63-jährige Fahrer und seine 56 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Der 63-Jährige soll gegen 10 Uhr auf der B9 von Bad Godesberg kommend in Richtung Bonner Innenstadt unterwegs gewesen sein, als sich der Wagen nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärten Gründen überschlug.