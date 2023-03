Straßenarbeiten in Bonn : B9 wird am Bundeskanzlerplatz vorübergehend einspurig

B9 wird am Bundeskanzlerplatz vorübergehend einspurig

Straßenarbeiten in Bonn

Die Willy-Brandt-Allee wird in Fahrtrichtung Bad Godesberg wegen Arbeiten an der Fahrbahndecke teilweise gesperrt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ab Montag, 20. März 2023, wird die Willy-Brandt-Allee in Bonn für voraussichtlich drei Wochen einspurig. Grund dafür sind Arbeiten an der Fahrbahn und den Gehwegen. Ende April folgen weitere Teilsperrungen.

Ab Montag, 20. März 2023, wird die Willy-Brandt-Allee (B9) in Bonn zwischen dem Bundeskanzlerplatz und dem Rheinweg in Richtung Bad Godesberg einspurig. Das gab die Stadt Bonn bekannt. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn und den Gehwegen. Die Arbeiten sollen demnach etwa drei Wochen dauern.