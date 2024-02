Sicherheitsmängel bei Babboe Rahmenbrüche bei Lastenrädern gab es auch in Bonn

Bonn/Region · In den Niederlanden wurden Babboe-Lastenräder zurückgerufen. Auch in Bonn waren die Räder beliebt. Händler erzählen, wie sie mit dem Rückruf umgehen. Was Kunden und Kundinnen wissen sollten.

16.02.2024 , 15:47 Uhr

Von Anja Wollschlaeger

Nachdem der Verkauf von Babboe-Lastenfahrrädern in den Niederlanden wegen Sicherheitsmängeln stillgelegt wurde, ist auch der Handel in der Region betroffen: Das Unternehmen habe vorsorglich entschieden, den Verkauf sämtlicher Babboe-Lastenfahrräder vorübergehend einzustellen, schrieb es auf seiner deutschen Website.