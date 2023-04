Tatverdächtiger in Bad Godesberger Spielhalle aufgespürt 25-Jähriger nach Diebstahl in Bonner Linienbus festgenommen

Im Rahmen einer Fahndung machte die Polizei den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen in einer Spielhalle in Bad Godesberg ausfindig. Neben den Kopfhörern sicherte die Polizei bei einer Durchsuchung noch Betäubungsmittel. Ein gesondertes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.