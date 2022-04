Polizei sucht Tatverdächtigen per Fahndungsfoto : Mann soll in Bad Godesberg illegal Apple-Imitate verkauft haben

Mann soll in Bad Godesberg illegal Apple-Imitate verkauft haben

Polizei sucht Tatverdächtigen per Fahndungsfoto

Bad Godesberg Die Polizei Bonn sucht nach einem Mann, der Mitte März in Bad Godesberg Apple-Imitate verkauft haben soll. Die Polizei hofft auf Zeugen und hat dazu ein Fahndungsfoto des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Laut Polizei soll ein noch unbekannter Mann am Donnerstag, 17. März, in einem Internet-Café im Zentrum von Bad Godesberg gefälschte Apple-Produkte verkauft haben. Ein geschädigter Käufer gab nach Polizeiaussagen an, dass es sich dabei um ein Smartphone, eine Smartwatch und kabellose Kopfhörer gehandelt habe, die sich anschließend als Plagiate herausstellten.