Erzbistum sucht Opfer Verstorbener Godesberger Pfarrer soll Minderjährige missbraucht haben

Das Erzbistum Köln sucht nach Opfern eines Bad Godesberger Priesters, der jahrelang Minderjährige missbraucht haben soll. Pfarrer V., der 1939 zum Priester geweiht wurde und 1992 verstorben ist, war ab 1950 in verschiedenen Gemeinden in Bad Godesberg tätig beziehungsweise wohnhaft: von 1950 bis 1953 in Sankt Marien, 1953 bis 1991 in Sankt Augustinus und 1991 bis 1992 in Sankt Andreas. Zuvor arbeitete er in Wülfrath, Essen und Köln-Niehl.