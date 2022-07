Feuerwehreinsatz in Bad Honnef : Junge Hündin wird beim Baden von der Rheinströmung mitgerissen

Feuerwehreinsatz in Bad Honnef

Bad Honnef Am Freitagnachmittag ist eine junge Hündin beim Baden im Rhein von der Flussströung mitgerissen worden. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten Schäferhündin „Loulou“ hunderte Meter stromabwärts aus dem Wasser ziehen.

Am Freitagnachmittag mussten die Einsatz- und Rettungskräfte der Feuerwehr Bonn zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Eine junge Schäferhündin namens „Loulou“ war beim Baden am Bad Honnefer Rheinufer von der Flussströmung mitgerissen und in die Strommitte gezogen worden. Mit insgesamt zwei Booten sowie einem Jetski der DLRG machten sich die Rettungskräfte auf den Weg.