Sprung von Bad Honnefer Fähre : Rettungskräfte stellen Suche nach Vermisstem im Rhein ein

Die Einsatzkräfte bei der Suche nach dem vermissten Mann im Rhein am Sonntagabend. Foto: Ralf Klodt

Update Königswinter/Bonn Am Sonntagabend hat ein Großaufgebot von Einsatzkräften im Rhein bei Königswinter erfolglos nach einem Mann gesucht, der von einer Fähre in den Rhein gesprungen war. Der 61-Jährige wird weiterhin vermisst.

Am Sonntagabend sind gegen 21.30 Uhr Polizei, Feuerwehr und weitere Rettungskräfte alarmiert worden, weil ein 61-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis von der Honnefer Fähre in den Rhein gesprungen war. Im Anschluss suchte ein Großaufgebot auf dem Rhein und an den Flussufern nach der Person.