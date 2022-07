Suche auf dem Rhein : Mann nach Sprung von Bad Honnefer Fähre weiterhin vermisst

Update Königswinter/Bonn Am Sonntagabend hat ein Großaufgebot von Einsatzkräften im Rhein bei Königswinter nach einer Person gesucht. Die gesuchte Person war von einer Fähre ins Rheinwasser gesprungen, ein Suizidversuch wird wohl ausgeschlossen.

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr wurden Feuerwehr und weitere Rettungskräfte alarmiert. Eine Person soll von der Honnefer Fähre in den Rhein gesprungen sein. Im Anschluss suchte ein Großaufgebot auf dem Rhein und an den Flussufern nach der Person.