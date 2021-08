Arbeiten am Wittelsbacherring : Bäume in der Weststadt müssen Neubauten weichen

Am Wittelsbacherring werden Bäume gefällt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt fällte am Montag mehrere Bäume am Wittelsbacherring in der Weststadt. Das rief die Anwohner auf den Plan.

Helle Aufregung unter den Anwohnern in der Weststadt: Dort wurden am Montag auf dem Areal des früheren Melanchton-Hauses am Wittelsbacherring 18 bis 22 zum Teil sehr alte Bäume gefällt. Hintergrund: Auf dem Areal errichtet ein Investor drei Mehrfamilienhäuser.