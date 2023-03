Rodungen an der A565 Bäume weichen für Neubau des Endenicher Eis

In Fahrtrichtung Köln habe man im Böschungsbereich mehrere Bäume sowie Sträucher und in Fahrtrichtung Meckenheim einige Bäume auf dem Grünstreifen entfernt. Wego führte aus, dass die Fällungen an der Ausfahrt Endenich notwendig seien für Bauphasen, in denen Auf- und Ausfahrten am Endenicher Ei gesperrt sein werden. Auf den gerodeten Flächen werde für diese Zeit eine Notausfahrt für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste entstehen. Die Autobahn GmbH werde die Fällungen über Wiederbepflanzungen und Ausgleichsflächen kompensieren.