Bonner Landgericht Bagger und Tieflader von Baustellen gestohlen

Begonnen hatte die mutmaßliche Diebstahlsserie laut Anklage am 7. September 2022. An dem Spätsommertag soll der Mann einen Oberklasse-Pkw vom Gelände eines Beueler Gebrauchtwagenhändlers gestohlen haben. Es folgte der Diebstahl eines Radladers im Wert von 50.000 Euro, den er am 3. November 2022 von einer Baustelle in der Rochusstraße mitgenommen und zwei Wochen später für 8000 Euro verkauft haben soll.