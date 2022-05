Einschränkungen am Mittag : Nach Streckensperrung: Bahnlinien halten wieder in Bonn

Bonn Rund um Bonn kam es am Sonntagmittag zu Einschränkungen im Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, entfiel der Halt in Bonn, Remagen und Andernach. Züge hielten ersatzweise in Bonn-Beuel. Inzwischen ist die Strecke wieder frei.



Am Sonntagmittag kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr rund um Bonn. Einige Linien konnten nicht am Bonner Hauptbahnhof, in Remagen und in Andernach halten. Grund dafür war ein Notarzteinsatz in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs. Wie die Bahn nun mitteilte, ist die Strecke inzwischen wieder freigegeben und die Linien halten wieder regulär in Bonn.

(ga)