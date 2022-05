Umleitungen : Strecke gesperrt - Zugausfälle rund um Bonn

Bonn Rund um Bonn kommt es aktuell zu Einschränkungen im Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, entfällt der Halt in Bonn, Remagen und Andernach. Züge halten ersatzweise in Bonn-Beuel.

Auf einigen Strecken entfallen derzeit die Halte der Deutschen Bahn am Bonner Hauptbahnhof, in Remagen und in Andernach. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs. Wie die Bahn mitteilt, halten die betroffenen Züge ersatzweise am Bahnhof in Bonn-Beuel.