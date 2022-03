Verbindungen über Bonn und Troisdorf betroffen : Reparaturarbeiten sorgen für Verzögerungen im Bahnverkehr

Bonn/Region Reparaturarbeiten an einer Weiche zwischen Bonn und Remagen beeinträchtigen am Mittwochmorgen den Zugverkehr. Im Raum Troisdorf ist zudem eine Oberleitung beschädigt. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen.

Reparaturarbeiten sorgen am Mittwochmorgen für Verzögerungen und Ausfälle im Bahnverkehr in Bonn und der Region. Wie die DB Regio meldet, beeinträchtigt die Reparatur an einer Weiche zwischen Bonn-Bad Godesberg und Remagen den Verkehr. Betroffen sind der RE5 (RRX) sowie der RB30: