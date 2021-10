Hilfe für Reisende und Gestrandete : Bahnhofsmission hat eine Garten-Oase an Gleis 1

Bonn Vor zwei Jahren stand die Bonner Bahnhofsmission noch vor dem Aus, jetzt bietet ein neuer Garten am Ende von Gleis 1 einen kleinen Rückzugsort. Eine Spende über 30.000 Euro der Ernst-Prost-Stiftung und die Hilfe von Schülern der Stiftsschule machten die Eröffnung möglich.

Seit zwei Jahren gibt es die Mission im Bonner Hauptbahnhof, nun hat sie einen kleinen Garten am Ende von Gleis 1. Möglich machten dies unter anderem eine großzügige Spende der Ernst-Prost-Stiftung und Kinder aus dem Offenen Ganztag (OGS) der Stiftsschule. Bei der Einweihung am Freitag gab es einen besonderen Dank für den Einsatz der Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission.

Garten stand auf der Kippe

Dabei stand die neu geschaffene Idylle an Gleis 1 in den Reihen der Bahn AG zeitweise zur Debatte, wie Rossmann verrät: „Da wir ursprünglich vorhatten, den anliegenden Fahrradweg weiterzuführen und zu begradigen, stand das Projekt kurzzeitig auf der Kippe. Zum Glück haben wir uns anders entschieden.“ Das sahen auch die beiden Leiter der Bahnhofsmission, Albert Schmitz und Pfarrer Wolfgang Harnisch, so. „Wir bieten eine offene Tür für entwurzelte Menschen am Rande der Gesellschaft. Wir wollen mit dem Garten noch stärker in der Bonner Öffentlichkeit präsent sein“, erklärte Schmitz.