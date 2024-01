Reisende am Bonner Hauptbahnhof zum Bahnstreik „Die Streiks kommen auf eine ohnehin mangelhafte Situation obendrauf“

Kalt schmiegt sich der eisige Fahrtwind des vorbeiratternden Güterzuges an die Gesichter der wartenden Fahrgäste am Bonner Hauptbahnhof. Haare flattern, Mützen werden festgehalten, Gesichter abgewendet. Der Fahrer scheint es eilig zu haben. Nur noch bis 18 Uhr soll der Güterverkehr laut Ankündigung der Lokführergewerkschaft GDL auf der Schiene sein. Wenig später, in der Nacht zum Mittwoch, stehen die Bahnen dann auch für die Fahrgäste im Personenverkehr still. Eine Ankündigung, die für viele Reisende in Bonn Terminchaos und Planänderungen bedeuten.