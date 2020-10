Zu schlechte Wetterbedingungen : Ballonfestival in der Bonner Rheinaue abgesagt

Ballonfestival in der Bonner Rheinaue abgesagt

Das Ballonfestival in der Bonner Rheinaue wurde für das Wochenende 2. bis 4. Oktober abgesagt. Foto: José Pazos Fabian

Bonn Vom 2. bis zum 4. Oktober sollten eigentlich zahlreiche Heißluftballons in der Bonner Rheinaue abheben. Nun ist das Ballonfestival abgesagt worden. Die Wetteraussichten seien zu schlecht, heißt es.

Eigentlich sollte das Ballonfestival Bonn in diesem Jahr vom 2. bis zum 4. Oktober stattfinden und am Freitag um 16 Uhr eröffnet werden. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde das Event nun abgesagt. Am Wochenende sei wechselhaftes Wetter mit örtlichen Schauern und sehr böigem Wind zu erwarten - zu schlechte Bedingungen für den Start der Ballons. Die Teams, die teilnehmen wollten, halten Fahrten bei solchen Wetterbedingungen für zu gefährlich.