Angebote der DRK-Schwesternschaft : Basteln gegen die Einsamkeit

Hans-Jörg Thilo näht im DRK-Treffpunkt an der Königstraße in der Südstadt bei einer Bastelaktion für seine fast blinde Frau Heidi ein Herz. Foto: Freya Dieckmann

Bonn Die DRK-Schwesternschaft hält viele Angebote in ihren Einrichtungen in Poppelsdorf bereit, um Menschen aus dem Stadtteil aus der Einsamkeit zu holen.

Der Raum riecht nach Räuchermännchen, auf dem Tisch stehen Plätzchen, die bei der jüngsten Backaktion entstanden sind. Konzentriert basteln Frauen und Männer des Betreuten Wohnens der DRK-Schwesternschaft in Bonn an weißen Sternen, leuchtenden Weihnachtsbäumen und kleinen Engeln. Regelmäßig lädt die Schwesternschaft zu solchen Aktionen ein.

„Es gibt eigentlich jeden Tag ein Angebot, das ist wirklich ganz großartig“, sagt Renate M. Die 93-Jährige lebt in einem der Häuser mit Betreutem Wohnen in Poppelsdorf, die die Schwesternschaft betreibt. Ihre Lieblingsangebote seien alle, bei denen man das Gehirn anstrengen müsse, sagt die Seniorin, etwa beim Schachkursus und dem Gedächtnistraining.

Die DRK-Schwesternschaft ist ein gemeinnütziger Verein, der sich deutschlandweit und auch mit internationalen Projekten für hilfs- und pflegebedürftige Menschen einsetzt. Die Bonner Schwesternschaft betreibt insgesamt 100 Wohnungen zum Betreuten Wohnen in Poppelsdorf und seit 2020 im Rahmen des Projekts ZIP zudem eine Kita, die „Kreuzlinge“, für Kinder bis drei Jahren. Mehr Informationen zu ZIP und Angaben zu den Orten, wo sich die Seniorinnen und Senioren treffen können, gibt es auf der Website der Schwesternschaft: www.drk-schwesternschaft-bonn.de oder unter ☎ 0228/ 92598314.

Auch Ingrid Just bastelt fleißig, sie arbeitet gerade an dem runden Bauch eines Weihnachtsmannes. „Da kommt dann noch ein Kopf drauf und der große rote Hut und dann stelle ich das bei der Bescherung für die Enkelinnen auf den Tisch“, sagt sie. Auch sie wohnt bei der Schwesternschaft in Poppelsdorf und schätzt vor allem den Literaturzirkel. Dort wird auch Nobelpreis-Literatur gelesen: „Jetzt gerade lesen wir von Annie Ernaux ein Buch. Alle vier Wochen treffen wir uns und diskutieren dann darüber, das macht einfach Spaß“, sagt die 78-Jährige.