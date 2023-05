Wohnungen und Praxen Bauarbeiten am Wittelsbacherring: Die Kita wird als erstes belebt

Bonn · Die Bauarbeiten am Wittelsbacherring in der Bonner Weststadt schreiten voran. Für die Belebung gibt es bereits einen Zeitplan. Der stellt den Nachwuchs ganz vorn in die Reihe.

28.05.2023, 06:00 Uhr

Am Wittelsbacherring wird fleißig gebaut. Ab Herbst sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp

Wer den Wittelsbacherring in der Weststadt entlang fährt, erkennt gut den Fortschritt des großen Bauprojektes dort. Die Dr. Axe-Stiftung baut auf dem Grundstück des früheren Melanchthon-Hauses einen Komplex mit vielen Wohnungen und zwei Arztpraxen, außerdem soll die Kita Wittelsbacher Pänz wieder einziehen. Drei Gebäude entstehen dafür, und an einem kann man schon erkennen, wie es künftig aussehen soll, während die beiden anderen sich in unterschiedlichen Baustadien befinden.