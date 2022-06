Die Ruhe nach dem Abriss : Bauarbeiten an der Mensa Nassestraße in Bonn gehen bald weiter

Bauarbeiten an der Mensa Nassestraße in Bonn gehen bald weiter

Südstadt Nach den Abrissarbeiten im vergangenen Jahr ist der Platz frei für den Neubau der Mensa Nassestraße in Bonn. Mit der Baugenehmigung in der Tasche soll es im Spätsommer oder Herbst mit den Tiefbauarbeiten weitergehen.

Nach den Abbrucharbeiten ruht die Baustelle der neuen Mensa an der Nassestraße in der Bonner Südstadt seit einigen Wochen. Die Stadt hat dem Studierendenwerk Bonn (StwB) im April die Baugenehmigung erteilt, sagte Sprecher Robert Anders am Dienstag. „Damit konnten wir unmittelbar in die öffentliche Ausschreibung für den Verbau und die Baugrube, also die Tiefbauarbeiten, gehen.“ Das Studierendenwerk sei zuversichtlich, bald ein Bauunternehmen beauftragen zu können. Die Arbeiten sollen dann im Spätsommer oder Herbst beginnen.