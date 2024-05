RE5, RB26, RB48 betroffen Zugausfälle und Beeinträchtigungen in Bonn und der Region

RB27: Von Montag, 6. Mai, bis Donnerstag, 9. Mai, entfallen die Halte Köln Messe/Deutz und Köln Hbf. Von Donnerstag, 9. Mai, bis Freitag, 10. Mai gibt es eine Umleitung zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf und einen Haltausfall am Kölner Hauptbahnhof, in Köln Messe/Deutz und am Flughafen.