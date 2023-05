Einschränkungen in den Sommerferien Ersatzverkehr für viele Straßenbahnen wegen Bauarbeiten im Bonner Zentrum

Die Gründe für die Ersatzverkehr-Maßnahmen sind laut Mitteilung der Stadt zum einen Kanalarbeiten an der Thomas-Mann-Straße zwischen 22. Juni und 6. August. Zudem beginnen am 24. Juni die Schienenarbeiten in der Quantiusstraße und in der Südunterführung am Hauptbahnhof. Diese dauern bis zum 16. Juli an. Vom 1. Juli bis einschließlich 16. Juli werden an der Oxfordstraße Gleisbauarbeiten durchgeführt. Und schließlich vom 28. Juli bis 2. August muss der Quirinusplatz komplett gesperrt werden.