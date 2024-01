Für Montag hat der Deutsche Bauernverband bundesweit zu Protesten aufgerufen. Auch in Bonn und der Region wollen zahlreiche Landwirte sich an dem Protest beteiligen und mit Traktoren unter anderem in die Bonner Innenstadt fahren. Erwartet werden erhebliche Verkehrsprobleme sowohl für den Autoverkehr als auch für Bus- und Bahnfahrer.