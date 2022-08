Sperrung aufgehoben : Rund 500 Landwirte nahmen an Demo in Bonn teil

Foto: Benjamin Westhoff 19 Bilder Hunderte Landwirte demonstrieren in Bonn

Duisdorf In Bonn haben am Montag Hunderte Landwirte vor dem Landwirtschaftsministerium in Bonn demonstriert. Die Rochusstraße war währenddessen gesperrt. Inzwischen ist die Sperrung aufgehoben.

In Bonn haben am Montag rund 500 Landwirte vor dem Landwirtschaftsministerium demonstriert. Zwischen 10 und 15 Uhr wurde die Rochusstraße in Duisdorf dafür gesperrt. Inzwischen ist der Bereich für den Verkehr wieder freigegeben. Der offizielle Teil der Demonstration war gegen 15 Uhr beendet.

Für die Demonstration waren am Montag Landwirte mit ihren Traktoren aus verschiedenen Bundesländern Deutschlands nach Bonn angereist. Rund 500 Landwirte nahmen mit insgesamt rund 200 Traktoren an der Demo teil. Der Protest richtete sich gegen einen Vorschlag der EU-Kommission, der vorsieht, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter zu reduzieren. Im Fokus des Protests steht der Vorschlag für eine Verordnung der EU-Kommission, der im Juni öffentlich wurde. Bis 2030 sollen unter anderem der Einsatz chemischer Pestizide in der Europäischen Union halbiert und 80 Prozent der geschädigten Ökosysteme in Europa wiederhergestellt werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten soll ganz verboten werden. Die in den vergangenen Wochen viel diskutierten Vorschläge zur „Wiederherstellung der Natur“ sollen im September in Brüssel debattiert werden.