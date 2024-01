Die Landwirte setzen ihre Proteste fort. Nach dem Start der Protestwoche am Montag soll es am Donnerstag weitere Aktionen in der Region geben. Der Deutsche Bauernverband hatte bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. Auch in Bonn und der Region beteiligten sich zahlreiche Landwirte und fuhren mit Traktoren unter anderem in die Bonner Innenstadt. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsproblemen sowohl für den Autoverkehr als auch für Bus- und Bahnfahrer.

