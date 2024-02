Weitere Bauernproteste 150 Traktoren rollen von Hennef zum WDR nach Bonn

Er und die anderen Teilnehmer machen es an ihrer großen Zahl fest, wie extrem die Lage gerade sei: Denn statt der angemeldeten 30 Traktoren waren 150 unterwegs, so die Polizei. „Wir geben erst mal keine Ruhe. Und das wird noch bis in den Sommer reingehen, denke ich“, so Schmitz. Am Zielort Langer Grabenweg trudelten die Trecker am Nachmittag nach und nach in Begleitung der Polizei ein, es wurde immer voller. Ahr-Fluthelfer und Influencer Markus Wipperfürth berichtete für die Landwirte über die Aktion.