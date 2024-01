Blockaden auf den Straßen Bauern-Großdemo wird Verkehr in Bonn beeinträchtigen

Im Rahmen einer Demonstration, zu der der Deutsche Bauernverband bundesweit am Montag, 8. Januar, aufgerufen hat, erwartet die Bonner Polizei auch in der Bundesstadt zahlreiche Landwirte mit ihren Traktoren auf den Straßen. Eine Protestaktion sei entsprechend angemeldet. SWB Bus und Bahn steht diesbezüglich mit der Polizei in Kontakt, da es an diesem Tag voraussichtlich auch im Bus- und Bahnverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen wird. Das teilen die Stadtwerke mit. Vergleichbare Veranstaltungen sorgten demnach in der Vergangenheit für Einschränkungen auf Straßen und Gleisen.