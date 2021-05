Beschluss zum Bonner Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium : Baum fällt, Aula kommt

Bonn Die Bonner Politik hat den Weg für einen Neubau am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium frei gemacht. Was den zu fällenden Baum angeht, gab es eine Verwechslung.

Die neue Aula am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium kann kommen. Die Bezirksvertretung Bonn hat am Dienstagabend einen CDU-Antrag beschlossen, dass der Baum, der in den Entwurfsplänen die Nummer 37 trägt, gefällt werden kann.