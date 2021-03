Verzögerungen in Bonn : Baumschulallee ist zwei Wochen lang gesperrt

Bonn Wegen einer Sperrung auf der Baumschulallee müssen Autofahrer in den nächsten zwei Wochen mit Verzögerungen rechnen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Auf der Baumschulallee wird es in den kommenden Tagen in Fahrtrichtung Viktoriabrücke zu Verkehrsbehinderungen kommen. Am Montag haben an der Kreuzung Colmantstraße Reparaturarbeiten der Bonn Netz GmbH an der Gasversorgungsleitung begonnen, wie eine Sprecherin mitteilte.