Besuch auf der Großbaustelle Endenicher Ei Warum die A565 in Bonn ab diesem Samstag wieder gesperrt werden muss

Neben dem obligatorischen Schutzhelm braucht man vor allem starke Nerven und Ohrstöpsel, wenn man auf der Großbaustelle am Endenicher Ei unterwegs ist. Das haben die Bauarbeiter offensichtlich, die am Freitagmorgen anscheinend in aller Seelenruhe die Vorbereitungen für den Aufbau der Traggerüste für den Neubau der Südseite des Brückenbauwerks treffen und dabei Schwerstarbeit leisten. Direkt neben ihrem Arbeitsplatz rauschen Autos und Lastwagen vorbei. Tempo 80 ist erlaubt. Die meisten halten sich daran. Trotzdem wirkt die Lage für einen Laien schon ein wenig bedrohlich.