Baustelle an der A565 Anwohner wollen sich mit Umwegen am Endenicher Ei nicht abfinden

Baustellen sind ein notwendiges Übel. So sieht es jedenfalls Franz Hübner, der am Montagabend an einer Informationsveranstaltung der Autobahn GmbH in der Endenicher Harmonie teilnahm. Der Ort war mit Absicht in unmittelbarer Nähe zur laufenden Großbaustelle am Endenicher Ei gewählt, um insbesondere die Anlieger zu erreichen. Zu ihnen gehört auch Hübner, der an der Brucknerstraße lebt. „Für mich ist es schon umständlich geworden durch die Sperrung des einen Geh- und Radwegs“, sagte er. Der Umstand liegt darin, dass er, um ins Endenicher Ortszentrum zu kommen, eine zusätzliche Ampel zu passieren und die dunkle ungemütliche Unterführung zu unterlaufen hat. Doch Hübner findet: So ist es halt. Umgekehrt seien zumindest in der Zahl die Autofahrspuren erhalten geblieben, was dem 54-Jährigen als Berufspendler „quälende Staus“ weitgehend erspare.