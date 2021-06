Bauunfall im „Sirius Business Park“ : Arbeiter verletzt durch umfallendes Betonteil schwer

Ein Bauarbeiter wurde in der Endenicher Baustelle im "Sirius Business Park" durch ein umfallendes Betonelement schwer verletzt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn-Endenich Ein Bauarbeiter wurde am Freitagabend durch ein umstürzendes Betonelement auf der Baustelle am „Sirius Business Park“ schwer verletzt.Mit dem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht.



Von Dierk Himstedt und Matthias Kehrein

Gegen 18 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Baustelle am „Sirius Business Park“, an der Siemensstraße in Bonn-Endenich die örtlichen Rettungskräfte. Ein Arbeiter wurde laut Polizei Bonn von einem zwei Meter hohen Betonteil getroffen und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Verletzungen des Mannes waren laut Aussage der Rettungskräfte schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Da er glücklicherweise von dem Betonteil nicht eingeklemmt wurde, konnte der Mann mit Hilfe des Baukrans aus der Baugrube geborgen und mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung transportiert werden.