Gipskarton, Rohre und Holz-Produkte werden knapp und teuer in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis : Die Baustoffkrise erfasst die Region

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Weil sich Baumaterialien auf breiter Front verteuern und immer knapper werden, schlägt die regionale Baubranche Alarm

„Vor allem Stahl, aber auch PE-Materialien sind zurzeit nur sehr eingeschränkt verfügbar“, warnt BVMB-Hauptgeschäftsführer Michael Gilka. Lieferengpässe gebe es beispielsweise bei Materialien wie Styrodur. Hier seien oft nur noch aus dem Ausland Lieferungen zu bekommen und die auch nur in einem äußerst eingeschränkten Umfang. „Das treibt dann natürlich auch den Preis gewaltig in die Höhe“, klagt Gilka.

Bauprojekte verzögern sich

Die Folge: „Für laufende Projekte befürchten wir, dass sich Ausführungen eventuell ins nächste Jahr verlagern könnten“, sorgt sich der Verbandsvertreter. Solche drohenden Verzögerungen müssten Auftraggeber bei ihren Haushalts- und Budgetplanungen berücksichtigen, betont Gilka. Die Bundesvereinigung empfiehlt den Bauunternehmen, mit Nachunternehmern und Lieferanten möglichst frühzeitig Risiken anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu suchen. An die Auftraggeber appelliert man, sich offener für Stoffpreisgleitklauseln in Bauverträgen zu zeigen.

Lieferzeiten bis zu zwei Monaten

In einem Schreiben informiert das Unternehmen derzeit Geschäftspartner über die Preissteigerungen. So seien beispielsweise die Preise für Baustahl und Eisen im Vergleich zum vergangenen Jahr um satte 30 bis 40 Prozent gestiegen. Besagte KG-Rohre kosten 45 bis 50 Prozent und Styropor zwischen 30 und 35 Prozent mehr. „Leider sind wir gezwungen, unsere Angebote teilweise zu überarbeiten“, kündigen die Alfterer bereits an. Was die Sache laut Christian Faßbender noch erschwert: „Viele Materialien sind trotz höherer Preise nur schwer und oft nicht in ausreichender Menge zu bekommen.“