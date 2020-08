GA gelistet : Diese Beachvolleyball-Plätze gibt es in Bonn und der Region

Diese Beachvolleyball-Plätze gibt es in Bonn und der Region

Bonn/Region Beachvolleyball kann nicht nur am Strand gespielt werden. Wir geben einen Überblick über die Plätze von Bonn bis nach Köln - sowohl indoor als auch outdoor.

Die sommerlichen Temperaturen haben Bonn und die Region fest im Griff. Für eine Runde Beachvolleyball zieht der ein oder andere gerne seine Sportkleidung an. Ein Überblick, an welchen Orten der Ball über das Netz gepritscht werden kann:

Hier können Sportfans in Bonn unter freiem Himmel trainieren

Outdoor Fitness : Hier können Sportfans in Bonn unter freiem Himmel trainieren

Soccer Center Bonn

"Feinster Quarzsand. Urlaubsfeeling pur": So wirbt das Soccer Center Bonn mit seinem Beachvolleyball-Angebot. Auf drei Außenplätzen können Sportfreunde eine Partie spielen. Die Netze der Plätze sind höhenverstellbar, ein Volleyball kann im Preis inbegriffen ausgeliehen werden. Ebenso können die Courts für Turniere gebucht werden. Empfohlen wird eine Sonnenbrille.

Sportmeile Bonn

In der Sportmeile Bonn stehen Spielern zwei Hallen mit fünf Indoorfeldern zur Verfügung. Die Beach-Courts sind laut Angaben der Hallenbetreiber mit „feinstem DVV Beach 1 zertifizierten Beachsand“ ausgestattet. Neben Volleyball-Partien können auch Fuß- und Handballer die Hallen nutzen. Neu im Sommer seien drei Beachvolleyball-Felder draußen.

Sportfabrik Beuel

Im Gesundheitszentrum Sportfabrik kann „als tolle Abwechslung zum Muskeltraining“ in den Sommermonaten täglich auf zwei Feldern Beachvolleyball gespielt werden. Neben den Buchungsmöglichkeiten der Plätze können Mitglieder der Sportfabrik mittwochs von 18 bis 19 Uhr und freitags von 17 bis 18 Uhr kostenlos trainieren. Jeden ersten Sonntag im Monat findet von 13 bis 18 Uhr ein Beachvolleyballturnier statt.

Beachvolleyballplätze Brühl

Stefan Wöstefeld baut die vier Outdoor-Courts in Brühl mit seinen finanziellen Mitteln selbst und stellt den Sand allen Brühler Schülern für den Schulsport zur Verfügung. Aber auch wer nicht mehr im Klassenzimmer sitzt, kann die Volleyball-Felder benutzen. Auf der Anlage können auch Kindergeburtstage gefeiert werden.

Soccerarena Hürth

Auf gleich sechs Sandfeldern können Sportler in der Soccerarena Hürth Beachvolleyball spielen. Die Plätze befinden sich unter freiem Himmel und sind saison- und witterungsabhängig geöffnet. Auch Speedminton und Badminton kann auf den Feldern gespielt werden.

Playa in Cologne

Auf insgesamt fünf Outdoor-Feldern des "Playa in Cologne" kann gepritscht und gebaggert werden. Wer keine Lust auf Volleyball hat, kann sich auch an Handball, Fußball oder anderen Sportarten auf Sand probieren.

Beachbase Cologne

Holweider Bey-Arena

Die Gesamtschule Holweide verfügt insgesamt über sieben Beachvolleyballfelder. Während der Unterrichtszeit bis 16.15 Uhr werden die Plätze für den Schulunterricht genutzt, außerhalb der Unterrichtszeiten - in der Regel bis 21.30 Uhr - stehen die Felder jedem frei und kostenlos zur Verfügung. Netze und Feldmarkierungen bleiben während der Saison von Anfang März bis Ende Oktober hängen. Die Plätze können auch saisonweise reserviert werden.

Haus am Müllestumpe e.V.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Beachvolleyballfeldern, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien folgt. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Platz in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge per E-Mail an online@ga.de.