Bebauung am Bonner Melbbad : Bebauungsgegner liegen aktuell beim Bürgerentscheid klar vorne

Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Beim Bürgerentscheid zur Frage, ob am Melbbad Förderwohnungen entstehen sollen, zeichnet sich weiterhin klar ab, dass die Bürger das Wohnbauprojekt ablehnen. Rund 73.000 von mehr als 97.000 Stimmen sind ausgezählt. Knapp 77 Prozent stimmten demnach mit Ja, also gegen eine Bebauung.

Immer mehr Ergebnisse des Bürgerentscheids liegen mittlerweile vor: Demnach zeichnet sich weiter ein recht eindeutiges Bild gegen eine Bebauung am Rande des Melbbads ab. Nach 41 von insgesamt 51 zu erwartenden Ergebnissen haben knapp 77 Prozent der Wähler die Frage „Soll das Melbbad in seiner jetzigen Form ohne eine Wohnbebauung erhalten bleiben?“ mit Ja beantwortet. Rund 23 Prozent stimmten mit Nein.

Rund 73.000 von mehr als 97.000 abgegebenen Abstimmungsbriefen waren bis 13.15 Uhr ausgezählt. Dazu zählen Wahlbezirke in Bonn-Zentrum, Plittersdorf, Kessenich, Schwarzrheindorf, Beuel-Süd, Frisdorf, Bad Godesberg-Mitte, Küdinghoven und Duisdorf. Die klare Tendenz zeichnet sich in all diesen Orten ab. Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei rund 39 Prozent.

Seit Samstagmorgen 8 Uhr zählen 570 Wahlhelfer die abgegebenen Stimmen zum Bürgerentscheid Melbbad. Es geht um die Frage, ob am Rande des Melbbads zur Trierer Straße ein Wohnkomplex mit 85 Wohnungen entstehen darf oder nicht. Die Bürgerinitiative Rettet das Melbbad hatte ausreichend Unterschriften für ein erfolgreiches Bürgerbegehren gegen die Bebauung gesammelt. Da der Stadtrat diesem Bürgerbegehren nicht folgte, kam es automatisch zum Bürgerentscheid mit der von der Initiative festgelegten Frage „Soll das Melbbad in seiner jetzigen Form ohne eine Wohnbebauung erhalten bleiben?“.

Die ersten Reaktionen

Mit diesem Projektbild wirbt die städtische Wohnbaugesellschaft Vebowag für den Wohnbau an der Trierer Straße. Dort sollen 85 Wohnungen entstehen mit Umkleiden und Sanitäranlagen für die Badegäste im untersten Geschoss. Foto: Vebowag

Auch, wenn bisher erst ein Drittel der Stimmen ausgezählt ist, gibt es bereits lange Gesichter bei der SPD im Stadthaus: SPD-Sozialpolitiker Peter Kox sagte in einem ersten Statement, „das war erwartbar bei der polarisierenden Diskussion im Vorfeld“. Der Fokus bei den Melbbad-Freunden habe stets auf die Aussage gelegen, das Bad zu retten. „Das ist doch Kappes“, schimpft Kox. „Das stimmte doch von vorne bis hinten nicht.“ Für den sozialen Wohnungsbau sei dieser Bürgerentscheid ein „Rückschlag“. Kox, im Hauptberuf Geschäftsführer des Mieterbunds, will aber nicht aufgeben. „Wir machen weiter, wir brauchen in Bonn preiswerte Wohnungen.“

Lesen Sie auch Vor Bürgerentscheid in Bonn : Stadt will Mehrkosten für Bau am Melbbad nicht nennen

Freude dagegen bei der Florian Bräuer (FDP) und Hardy Lohmeyer, die ebenfalls im Pressezentrum im Stadthaus die Auszählung verfolgen. Lohmeyer war Mitglied der Grünen-Ratsfraktion und gehört jetzt der neuen Gruppe „Rhein-Grün“ an, die er mit der ebenfalls abtrünnigen Grünen-Ratsfrau Brigitta Poppe-Reiners gegründet hat (der GA berichtete). Beide sind im Gegensatz zur Grünen-Ratsfraktion vor allem aus ökologischen Gründen gegen die Bebauung am Melbbad. „Wir brauchen sozialen Wohnungsbau, aber auch er muss ökologisch- und sozialpolitisch verträglich sein“, sagt Lohmeyer.

FDP-Mann Florian Bräuer pflichtet ihm bei. Er nennt auch die Kosten für Rückbau und Altlastenentsorgung von 1,3 Millionen Euro, die die Stadt hätte tragen müssen. „Das war doch absurd.“ FDP-Ratsfraktionschef Werner Hümmrich freut sich ebenfalls: „Das ist ein klares klares Statement für die Stadt. Die Bonner hängen an ihrer Bäderlandschaft. Die Stadt muss jetzt zügig rangehen, dass das Bad wieder funktionsfähig wird.“

"Das Ergebnis ist völlig unmissverständlich: Das Melbbad ist für sehr viele ein wichtiger Ort der Naherholung und des Sports, er soll nicht zugebaut werden. Darüber freuen wir uns“, sagte Linksfraktionschef Michael Faber. Jetzt müsse das Bad saniert werden. „Wir fordern außerdem den Träger des Uniklinikums, das Land NRW, auf, endlich die Blockade gegen bezahlbaren Wohnraum auch für Pflegekräfte an der Poliklinik aufzugeben.“

Die letzten 450 Stimmen kamen am Freitag

Bis zum 6. November hatte die Stadtverwaltung Abstimmungsunterlagen zur reinen Briefwahl an rund 249.000 wahlberechtigte Bonnerinnen und Bonner ab 16 Jahren geschickt. Wie Andrea Schulte aus dem Presseamt am Samstag mitteilte, hatten am Freitagmittag 97.659 Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Schätzungsweise 450 Stimmen seien am letzten Abstimmungstag, dem Freitag, noch im bis 18 Uhr geöffneten Wahlbüro im Stadthaus oder in den Briefkästen von Stadthaus und Rathäusern abgegeben worden.