Bonner Münsterplatz : Das Beethoven-Denkmal muss saniert werden

Das Denkmal

Das Beethovendenkmal wurde am 12. August 1845 zum Gedenken an den 75. Geburtstag des Komponisten beim ersten Beethovenfest enthüllt. Unter den Gästen befanden sich Königin Victoria und Prinz Albert, König Friedrich Wilhelm IV und Alexander von Humboldt. Die Gestaltung des Denkmals übernahm der in Dresden und München erfolgreiche Bildhauer und Professor der Dresdener Kunstakademie Ernst Julius Hähnel. Ausgeführt wurde die Statue von dem Bildhauer und Erzgießer Jacob Daniel Burgschmiet. Am Sockel gestaltete Hähnel allegorische Darstellungen der verschiedenen Arten der Musik, die Beethoven komponierte. Für die Restaurierung ab 1963 wurde die drei Tonnen schwere Statue mit einem Autokran vom Sockel genommen und am 28. April 1965 feierlich wieder aufgestellt. Sie steht seit dem 6. November 1987 in der Denkmalliste der Stadt.